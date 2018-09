OPERAÇÃO ‘OCTOPUS’ – Gaeco e PM realizam operação em Rio Preto

Na manhã desta terça-feira (18) estão sendo cumpridos 33 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão em Rio Preto, Catanduva, Barretos, Mirassol e Bebedouro

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) juntamente com a Polícia Militar estão na manhã desta terça-feira (18) cumprindo 33 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos durante operação ‘Octopus’, nas cidades de Rio Preto, Catanduva, Barretos, Mirassol e Bebedouro.

A investigação, que começou no final de 2017, identificou os integrantes de uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios na região de Rio Preto. Durante as investigações, além da identificação dos suspeitos, a polícia também já apreendeu centenas de quilos de drogas, armas e dinheiro. Até o momento, 22 foram presas em flagrante e dois adolescentes apreendidos.A operação conta com a participação de promotores de Justiça e com o apoio da Polícia Militar, por meio do CPI-5, com 20 viaturas e de 78 policiais, sendo 64 da Companhia de Operações Especiais (Caep), Canil e Águia. Simultaneamente, 12 mandados de prisão estão sendo cumpridos com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) em relação aos investigados detidos no decorrer das investigações.