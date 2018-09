VELHO/ NOVO PRESENTE: MÃOS À OBRA!

“Pra virar referência, tem que ter história!” É assim que começa a trajetória entre o colecionador de relíquias, Dr. Fim e a Equipe 1 da Station Car, Fernando Tinassi, ambos motivados por um mesmo ideal: A paixão por antiguidades automotivas.

Digna de uma bela comemoração, a aquisição de um Chevrolet Ramona 1930 de Dr. Fim, fez com que a oficina de restauração e cuidados automotivos colocasse toda a equipe de especialistas para realizar a tão sonhada transformação no período de 9 meses (basicamente uma gestação!)

Impecavelmente – a Chimbica – assim também conhecida, fez jus à toda atenção dada e protagonizou, novinha em folha, no começo deste mês, entre amigos, familiares e “monstros” das antiguidades automotivas, mobilistas e musicais de Votu. O encontro festejou o renascimento da máquina e, além de cair o queixo dos presentes, fez voltar no tempo junto ao repertório clássico (de 50 à 70) do quarteto Canevettes Rock Band.

Sabe-se que uma restauração é tão delicada quanto as frágeis peças de sua obra. Não se trata de algo simples, são destinados tempos de estudo, técnicas precisas, investimento, confiança e muita paciência.

É aí que a Station Car entra! Conhecida pela dedicação genuína à estética, conservação e outros serviços de preservação e recuperação de veículos, atualiza seus equipamentos e produtos com o que há de mais eficaz e moderno em tecnologia e inovação, sem falar na credibilidade que conta a julgar por seus clientes.

Fotos: Mariana Rocha

ANTES

DEPOIS

EQUIPE DE RESTAURADORES DA STATION COM O DR. FIM