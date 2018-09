Acusado de matar Kelly Cadamuro pega 45 anos de prisão

Jonathan Pereira do Prado matou Kelly Cadamuro em novembro de 2017 quando seguia de Rio Preto (SP) para Itapagipe (MG). Sentença foi dada pelo juiz de Frutal

Foi condenado a mais de 45 anos de prisão Jonathan Pereira do Prado, acusado de matar a estudante Kelly Cristina Cadamuro depois de pegar carona que foi combinada pelo WhatsApp. A sentença foi proferida pelo juiz Gustavo Moreira nesta quarta-feira (19). O criminoso está preso desde o dia 3 de novembro em Frutal.

Segundo as primeiras informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a pena do condenado é referente a duas condenações, sendo uma de 42 anos e 11 meses de prisão e a outra de dois anos e 11 meses de prisão. Ainda não foi informado por quais crimes ele foi condenado. O processo corre em segredo de Justiça.

Outros dois envolvidos no crime – Daniel Theodoro da Silva e Wander Luís Cunha – acusados de receptar os objetos roubados da vítima tiveram a liberdade concedida pelo Judiciário.

Entenda o caso

Kelly Cadamuro era estudante de radiologia e desapareceu no dia 1º de novembro de 2017 depois de sair de Rio Preto (SP) com destino a Itapagipe (MG), para encontrar com o namorado, de 28 anos.

Os familiares da vítima relataram que ela participava de um grupo de carona e tinha combinado de levar um casal para a cidade mineira. Mas, no momento da viagem, o suspeito Jonathan disse que a namorada desistiu e iria apenas ele.

O circuito de segurança de uma praça de pedágio registrou imagens da jovem passando pelo local dirigindo. Mais tarde, o carro retorna, mas é o homem quem aparece ao volante.