Ator de Friends está há três meses hospitalizado

Matthew Perry ainda está lutando para recuperar sua saúde.

O ex-ator da série Friends, Matthew Perry, continua hospitalizado, após uma extensa cirurgia de emergência, para reparar uma perfuração gastrointestinal. Dia 15 de setembro o ator de 49 anos publicou em seu Twitter que estava há três meses numa cama de hospital.

A perfuração gastrointestinal, também conhecida como ruptura do intestino, é um buraco na parede de parte do trato gastrointestinal. Se não for tratada, a condição pode levar a uma infecção grave ou causar mais complicações de saúde.

Perry tem sido sincero sobre seus problemas de saúde e seu vício em álcool e no analgésico Vicodin, que começou a tomar após seu acidente de jet ski em 1997.

Perry, que interpretou Chandler Bing na icônica comédia norte-americana, costumava ir trabalhar de ressaca, levando seus colegas de “Friends” – incluindo Jennifer Aniston – a implorar para que ele conseguisse ajuda.

“Você não pode ter um problema com drogas por 30 anos e depois esperar que isso seja resolvido em 28 dias. Ficar sóbrio é algo muito difícil de se fazer”, explicou ele.

Perry se internou em reabilitação em Los Angeles em 2001 e está sóbrio há 17 anos.