Bastidores – por A. C. Camargo

Entrevistas, debates, programas eleitorais, pesquisas, a exposição dos candidatos na mídia tem sido volumosa e deve ganhar maior corpo ainda nestes menos de 20 dias que faltam para a realização das eleições, no dia 7 de outubro. A disputa continua intensa e não dá para falar, ainda, em favoritos. O quadro atual exibe uma situação em que, mesmo afastado da campanha, Jair Bolsonaro vai consolidando sua presença no 2º turno. Pelos últimos levantamentos feitos pelos principais institutos de pesquisas, a segunda vaga estaria mais próxima de Ciro Gomes e Fernando Haddad. Alckmin continua patinando e Marina Silva tem demonstrado sinais de queda de uns dias para cá. Quanto aos demais, sem chances à vista.

Ofuscados

Todas as atenções, dos eleitores e da mídia, estão voltadas preferencialmente à disputa presidencial. Para os demais cargos os olhares não são significativos, mesmo para governadores de estados. A corrida para o Senado e para a Câmara Federal, então nem se diga, o mesmo valendo para as assembleias legislativas. Isso, em tese, favorece os atuais ocupantes de cargos legislativos, porque mais conhecidos e com poder de fogo melhor utilizado. Renovação, portanto, longe do ideal, do necessário.

Desinteresse

O eleitorado, de uma maneira geral, não vem demonstrando grande interesse pelo processo eleitoral. Um bom exemplo disso é a baixa adesivagem de veículos. São raros os que ostentam cartazes de seus candidatos preferidos, uma verdadeira demonstração do “não estou nem aí com as eleições”. Concordam?

Reunião

Nesta segunda feira à noite, no auditório da Associação Comercial, os candidatos a deputado Carlão Pignatari e Fausto Pinato promovem um encontro acelerando os contatos visando a eleição de 7 de outubro. Os dois estão trabalhando em conjunto, principalmente em Fernandópolis e Votuporanga, suas bases eleitorais.

Mais calma

Nada alterou os ânimos na sessão desta segunda feira na Câmara Municipal de Votuporanga, ao contrário daquilo que se verificou semana passada. Os discursos não tiveram sabor agressivo e muitos assuntos foram tratados. Três projetos de lei foram aprovados, mas sem qualquer teor que gerasse polêmicas.

Discursos

Chamaram atenção, entre os assuntos tratados, a preocupação do vereador Antonio Carlos Francisco (SDD) em relação a donos de cachorros que saem às ruas sem o uso de focinheiras e guias curtos, o que pode oferecer perigo para os transeuntes, principalmente crianças. O vereador Meidão falou mais uma vez sobre a implantação da Loja Havan na cidade e elogiou o secretário Jorge Seba, por agilizar o andamento do projeto da obra a fim de liberar o alvará de construção o mais rápido possível.

Giro de notícias

Adversários de Fernando Haddad estão divulgando nas redes sociais que o primeiro ato dele, se eleito presidente da República será o de anistiar o ex-presidente Lula. *** O apresentador William Bonner, do Jornal Nacional, não está aparecendo na telinha nesta semana. Tudo por conta de uma gripe, que lhe impôs resguardo forçado. *** E o São Paulo confirmou sua primeira colocação no Brasileirão, com um ponto à frente do Internacional. O time gaúcho perdeu para a Chapecoense na 2ª feira à noite.

Coisa & Tal

Fique atento. O governo federal garantiu que vai retomar os imóveis dos beneficiários mais carentes do programa Minha Casa Minha Vida que estão inadimplentes há mais de três meses. A Caixa Econômica Federal decidiu apertar a cobrança das prestações em atraso. Para isso está notificando os devedores.