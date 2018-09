Bovespa operou em queda na quarta-feira

Na véspera, Ibovespa fechou em alta de 1,99%, a 78.313 pontos

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, opera em queda nesta quarta-feira (19), com o mercado avaliando a nova pesquisa Ibope de intenção de voto para as eleições presidenciais.

Às 11h34, o Ibovespa caía 0,26%, a 78.108pontos. Veja mais cotações.

Eletrobras liderava as baixas do dia, com queda de mais de 4%. Banco do Brasil recuava e ajudava a manter o índice no vermelho.

Ainda na cena local, também está no radar decisão de política monetária do Banco Central, prevista para após o fechamento da bolsa, com expectativa majoritária de estabilidade da taxa Selic na mínima recorde de 6,5% ao ano.

O foco está voltado para o comunicado que acompanha a decisão, principalmente porque a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nos dia 30 e 31 de outubro, ocorrerá com novo presidente eleito.

No exterior, praças acionárias não mostravam uma tendência firme, com as questões comerciais entre Estados Unidos e China ainda no radar de investidores, embora expectativas de novos estímulos econômicos por Pequim fornecessem algum suporte para mercados emergentes.

