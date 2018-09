DISE Votuporanga realiza flagrante de tráfico de drogas

Segundo a Delegacia Especializada, investigações policiais estavam sendo realizadas pela sua equipe sobre o tráfico de drogas praticado por W. O., 35, morador de Valentim Gentil.

Durante o processo de investigação, constatou-se uma intensa movimentação de viciados no portão de entrada da casa de W. O., principalmente após às 17:00 horas, coincidindo com a saída dos funcionários de fábricas nas imediações e à noite.

Os investigadores também identificaram uma chácara que pertencia a W.O. no bairro Vila Aparecida, no município de Floreal, na divisa entre os municípios onde, segundo informações, ele mantinha um estoque maior de drogas para serem comercializadas.

Na terça-feira (18), uma equipe permaneceu de ‘campana’ nas proximidades da casa de W.O., onde percebeu a movimentação de pessoas vinculadas com o consumo de drogas que faziam contato com ele, porém, não foi possível visualizar uma entrega certeira de drogas. Em seguida, W.O. saiu com sua motocicleta certamente para fazer entregas de drogas. Ele foi seguido, mas a equipe acabou o perdendo de vista, dado o fato da moto ter predominância no trânsito.

Então, resolveram tomar a casa de surpresa, onde se encontravam sua amásia e enteada, que estavam na sala. Em buscas pelo imóvel, localizaram oito (08) porções de maconha, embaladas em plástico de cor cinza, no interior da geladeira, já prontas para a venda. Ambas disseram que nada sabiam da existência da droga no local. Na sequência, suspeitando que W.O. poderia também ter se dirigido até a chácara para buscar ou embalar drogas, dirigiram-se rapidamente para o local, onde em buscas, foi encontrada uma sacola camuflada atrás da geladeira, a qual acondicionava um tablete de maconha, suficiente para produzir dezenas de porções menores para a venda, além de uma balança digital com resquício de maconha, um isqueiro e plásticos.

Retornaram, então, para a cidade e novamente foram na busca de W.O, sendo o mesmo localizado em uma residência próximo à sua, onde mora G.G.M.S. de 19 anos de idade, sobrinho de sua amásia, sendo o mesmo contido e preso. Em suas vestes havia a quantia de R$40,00 em dinheiro e uma (01) porção de maconha, com embalagem semelhante àquelas que estavam no interior da geladeira de sua casa. Ali, deram voz de prisão a W.O. pelo crime de tráfico de drogas, apresentando-o na especializada. Nas buscas realizadas no interior da casa do sobrinho da amásia de W.O. resultaram na localização de duas (02) porções de maconha, das quais ele admitiu a posse, alegando ser viciado.

Analisando o cenário típico do tráfico de drogas, deliberou a autoridade policial, Dr. Marcos Koji Yoshizaki, pela manutenção da voz de prisão outrora dada ao conduzido, fazendo-a nas prerrogativas do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Sobre as drogas que foram encontradas em poder de G.G.M.S., lavrou-se o respectivo termo circunstanciado, com remessa ao Juizado Especial Criminal da Comarca. Após findados os trabalhos de polícia judiciária, o preso permanecerá encarcerado, devendo ser apresentado ao MM. Juiz de Direito para audiência de custódia, nas próximas horas.