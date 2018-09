Economia cresce 0,4% em julho, aponta monitor do PIB da FGV

Na comparação com julho do ano passado, alta foi de 2,2%.

A economia brasileira registrou crescimento de 0,4% em julho na comparação com junho, segundo dados do Monitor do PIB-FGV, divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (19).

Na comparação com julho do ano passado, a alta foi de 2,2%. Já na variação trimestral móvel (mai-jun-jul) entretanto, a economia apresentou retração de 0,5%.

“Os resultados de julho apontam, no geral, para uma melhora da atividade econômica e, embora as taxas trimestrais móveis, com e sem ajuste sazonal, tenham apresentado desaceleração, esse resultado ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros do mês de maio que, de certa forma, ainda contamina os números desse trimestre”, afirma Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB FGV.

No fim do mês passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB brasileiro cresceu 0,2% no 2º trimestre de 2018, na comparação com os três meses anteriores.

Para 2018, o mercado financeiro estima uma expansão de 1,36% e, para 2019, projeta um crescimento do PIB da ordem de 2,5%.

Perda de ritmo

Segundo o indicador, a economia perdeu fôlego em julho. Pela ótica da oferta, o trimestre encerrado em julho presentou taxas menores do que as divulgadas para o segundo trimestre; as exceções foram agropecuária (4,0%) e os serviços imobiliários (3,0%).

O consumo das famílias apresentou crescimento de 1,2% no trimestre móvel findo em julho. “Apesar de ainda positiva, esta é a terceira variação descendente”, destaca o relatório.

Já a taxa de investimento cresceu 2,0% no trimestre móvel, puxado pela alta de 9,9% de máquinas e equipamentos. Já o segmento de construção e outros registraram queda de 2,0% e 1,8%, respectivamente.

Já a importação teve alta de 7,1% no trimestre móvel findo em julho, no confronto interanual da FGV. As maiores contribuições para esse resultado foram da importação dos bens intermediários, dos bens de capital e dos bens de consumo.

O Monitor do PIB da FGV estima mensalmente o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em volume e em valor, tendo como base a mesma metodologia das Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a FGV.