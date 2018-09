Evitando problemas na velhice

Denize do Nascimento Gonçalves –

Caro leitor, você sabe o porquê das plantas serem podadas. Certamente, os benefícios que elas recebem são incontáveis, desde a renovação até o fortalecimento de toda a estrutura. Assim também acontece conosco.

Os anos vão se passando e quando percebemos chegamos à idade mais difícil: a velhice. A questão é que até chegarmos lá, anos, décadas são vividas, dia a dia sem sequer nos darmos conta da “rapidez” com que passam e dos processos quase invisíveis que somos compelidos a vivenciar.

Das reflexões que temos feito, um dos exercícios que podemos fazer ao longo do tempo, aqui, vamos tratá-los como desapego.

Para evitarmos problemas na velhice, é necessário iniciarmos o trabalho das podas, do desapego, o mais rápido possível.

Desapegar, por exemplo, do dinheiro. Embora saibamos da sua importância, valor e necessidade, a questão está quando supre além das necessidades e acaba tornando-se motivos de sofrimento em nossa vida. O problema está no domínio que ele pode exercer sobre nós, tornando-nos seus escravos. E isto se dá a tudo que provém dele: roupas, sapatos, bolsas, até mesmo louças , panelas e uma infinidade de exemplos que poderíamos dar.

Desapegar do outro, seja o cônjuge, o filho, os pais. Muitas vezes acreditamos que o outro é propriedade nossa e temos direitos sobre ele. Apegamo-nos com um sentimento de posse destruidor que acaba por ser um problema durante a vida e depois dela, para o outro e para nós.

Desapegar de lugar. Quantos de nós, por apego à casa, à cama, ao travesseiro ficamos prisioneiros afetivos e não arredamos o pé para um passeio ( e se vamos queremos logo voltar porque alegamos que não há melhor lugar no mundo que a nossa casa), para morar na casa de um filho (pelo fato de não abrirmos mão do nosso conforto, sossego e liberdade, ainda que necessitemos). Você já deve ter ouvido histórias de casa mal assobrada, não?! É fato. Credo!

Desapegar do conhecimento, daquela mania terrível de queremos que as pessoas façam do jeito que queremos, senão, não aprovamos.

Vamos descobrindo então, caro leitor, que somente nós podemos fazer as tais podas em nós mesmos. Que aquele que se apega sofre moralmente, trazendo para si os problemas da angústia, da raiva, da revolta, do isolamento, do vazio, da depressão, da tristeza até a somatização destas dores em forma de doenças.

Infelizmente, estamos enraizados nas questões primitivas. Caminhamos sobre a Terra, mas não conseguimos voar. O problema maior é que não queremos podas na nossa vida. No entanto, se a desejarmos identificar onde em nós precisam ser feitas as tais podas, peçamos, humildemente, às pessoas que convivem conosco, que nos direcionem este ou aquele galho da nossa imperfeição moral que precisa ser eliminado. E se conseguirmos fazer a autoanálise, excelente.

Sendo assim, para que o entardecer da nossa existência seja de paz e tranquilidade, façamos já a pergunta que não quer calar: o que eu posso tirar de mim, que representa um apego?

Denize do Nascimento Gonçalves

Psicanálise Clínica

É colaboradora deste Diário