Fagner volta a treinar no Corinthians

Lateral-direito desfalcou o Timão na partida do último domingo, contra o Sport

O lateral-direito Fagner está liberado para voltar a defender o Corinthians. Após desfalcar a equipe diante do Sport, no último domingo, ele retornou aos trabalhos com bola nesta quarta-feira.

Fagner teve uma lesão na coxa esquerda e acelerou a sua recuperação para poder enfrentar o Flamengo na última quarta-feira. Depois da partida ele se queixou de incômodo no local e foi preservado da partida seguinte. O camisa 23 vinha fazendo trabalhos de fortalecimento muscular.

O lateral deve ser titular domingo, contra o Internacional, domingo, às 16h, em Itaquera.

Diante do Sport, Fagner foi substituído por Paulo Roberto. O volante se machucou e teve de ser sacado no segundo tempo. Segundo o Corinthians, ele teve diagnosticada uma inflamação na coxa esquerda.

Nesta quarta, além de Paulo Roberto, o atacante Emerson Sheik não foi a campo. Ele realizou trabalho de fortalecimento muscular.

Mantuan, que vinha aprimorando o condicionamento físico e fazendo a transição do departamento médico para o campo, já está liberado para treinar com bola.