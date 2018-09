Gabigol diz não pensar no futuro e fala em “melhor fase”

Prestes a completar 200 jogos pelo Peixe, camisa 10 tem contrato ainda com a Inter de Milão e está emprestado até o fim do ano

Gabigol completará 200 jogos com a camisa do Santos na partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 19h, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o artilheiro do Brasileirão acredita que vive seu melhor momento na carreira.

Com 21 gols no no ano, Gabigol igualou sua melhor marca em uma só temporada – em 2014 e 2015, o atacante do Santos também balançou as redes 21 vezes.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Gabriel foi questionado se vive seu melhor momento na carreira. A resposta foi:

“Vivo. Isso é transformado em números, mas não só nos gols, taticamente, como pessoa, como ser humano. Melhorei bastante depois da Europa, estou diferente, mais maduro apesar da idade. Vivo meu melhor momento dentro e fora de campo” disse Gabigol, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Gabigol também falou sobre chegar aos 200 jogos pelo Peixe.

“Um orgulho. Um número expressivo com pouca idade. Fico contente e que venham mais 200, 300. Tenho que agradecer ao clube, torcida, companheiros e comissão técnica. E família que sempre esteve do meu lado. É momento muito especial, vou procurar vencer que é o mais importante. Não falo da boca para fora, não entro para fazer gols, mas para ajudar. Não precisa ser gol meu. Se tiver vitória, ficarei muito feliz.”

Fica ou não? Eis a questão…

Gabigol está emprestado ao Santos pela Internazionale de Milão, da Itália, até o fim deste ano, mas diz que evita pensar em seu futuro. Na última terça-feira, o presidente José Carlos Peres falou que tem o desejo de prorrogar seu vínculo por mais um ano, mas admitiu as dificuldades.

“Meu foco hoje é o Santos, estou muito contente aqui, quando pessoa está feliz fora de campo dentro também fica. Tenho tido marcas impressionantes e espero aumentá-las. É complicada, como foi a vinda, demorou muito para acertar. É com calma, sem se precipitar. É complicado, mas todos sabem do meu carinho e da minha vontade também” afirmou o camisa 10.

“Tenho contrato com a Inter e muito carinho pelo Santos. Prefiro não pensar nisso agora. Vou ficar triste porque jogos acabam, contrato acaba, e aí é só fora de campo, algo que não é meu. Vou pensar com carinho se fico ou vai embora, não depende só de mim. Estou feliz e no final do a gente conversa e resolve” emendou Gabriel.

Por fim, Gabigol, quando perguntado se o Santos seria o único time que ele defenderia no Brasil, admitiu a preferência pelo Peixe, mas não negou a possibilidade.

“Difícil falar que não, sou jogador como todos. Obviamente sou santista de coração, preferência sempre será, mas não posso cravar. Tenho contrato com a Inter e carinho pelo Santos. Não dá para cravar, mas no final meu coração sempre vai pesar para o lado que eu amo.”