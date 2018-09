Palmeiras pode ser primeiro brasileiro a vencer em seis países na Libertadores

Depois de bater rivais em Colômbia, Argentina, Peru e Paraguai – além do Brasil – , equipe encara Colo-Colo com chance de chegar a feito histórico alcançado somente pelo Boca Juniors, em 2001

Classificado na fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha geral, o Palmeiras avançou nas oitavas de final graças ao triunfo conquistado fora de casa contra o Cerro Porteño. Agora, com o Colo-Colo como próximo adversário, nas quartas, a equipe comandada por Felipão está perto de atingir uma marca histórica: pode ser o primeiro time brasileiro a somar vitórias em seis países diferentes numa mesma edição da competição continental.

Pelo grupo 8, os palmeirenses bateram Junior Barranquilla na Colômbia, Boca Juniors na Argentina e Alianza Lima no Peru – além de vencerem colombianos e peruanos jogando no Brasil. Após a vitória no Paraguai contra o Cerro, o clube paulista igualou outras campanhas históricas.

Palmeiras em 2018 (em disputa)

Brasil: 2 x 0 Alianza Lima e 3 x 1 Junior Barranquilla

Colômbia: 3 x 0 Junior Barranquilla

Argentina: 2 x 0 Boca Juniors

Peru: 3 x 1 Alianza Lima

Paraguai: 2 x 0 Cerro Porteño

Cruzeiro (1976), Flamengo (1981), Vasco (2001), Santos (2007) e Grêmio (2009) foram outros brasileiros com vitórias em cinco países. Racing e River Plate, da Argentina, Monarcas Morelia e Chivas Guadalajara, do México, e Atlético Nacional, da Colômbia, também conseguiram o feito.

No Chile, nesta quinta-feira, às 21h45, é a chance de conquistar resultado positivo no sexto país distinto nesta Libertadores. Marca alcançada somente uma vez no continente, pelo Boca Juniors, em 2001. Na ocasião, a equipe argentina terminou campeã após vitórias em Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Brasil e México.