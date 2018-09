Revitalização do CEM Faustino será entregue nesta quinta-feira

Escola Municipal recebeu melhorias em sua estrutura que irão beneficiar cerca de 500 alunos.

A prefeitura de Votuporanga entrega, nesta quinta-feira (20/9), a revitalização do CEM “Prof. Faustino Pedroso”, localizado na rua Vila Rica, nº 2943, no bairro San Remo. O evento, marcado para às 15h30, faz parte do calendário de comemoração dos 81 anos de Votuporanga.

Entre as ações realizadas pela Prefeitura constam substituição do piso de madeira por cerâmica antiderrapante em três salas de aula; troca da porta da recepção que dá acesso ao pátio; reforma de telhado, calhas e rufos; troca do forro de PVC do pátio; execução de piso de concreto no estacionamento; e pintura geral das áreas interna e externa da escola, incluindo quadra, vestiários, esquadrias e muros. Além disso, a Prefeitura também realizou adequações de acessibilidade nos banheiros, na entrada da escola e na quadra, todas de acordo com as normas da ABNT.

A obra teve início neste ano e fez parte dos investimentos que a Prefeitura de Votuporanga vem destinando às escolas municipais.