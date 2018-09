Sandy recebe Anavitória para projeto de sucesso

Cantora só tem alegrado, ainda mais, os fãs, com a divulgação dos episódios da websérie Nós, Voz, Eles

No quarto episódio da websérie Nós, Voz, Eles, que foi divulgado, no YouTube, nesta terça-feira (18), Sandy recebeu Anavitória. Na frente das câmeras, as três mostraram pelo menos um pouco de como foi o processo de gravação da música Pra Me Refazer, cuja composição é fruto de uma parceria entre elas.

A canção, aliás, deve estar disponível, nas plataformas digitais, com direito a videoclipe e tudo, a partir da próxima sexta-feira (21).

Além de Anavitória, Sandy já recebeu, durante a websérie, nomes como Maria Gadú, Mateus Asato e até seu próprio marido, o músico Lucas Lima.

Entre os próximos convidados da cantora, para o projeto Nós, Voz, Eles, estão Thiaguinho, a Banda Melim, Iza e seu pai, o consagrado Xororó.