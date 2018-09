Turista de São Paulo morre afogado no Rio Paraná

Um homem de 48 anos, identificado como Rogério Tadeu, morreu na manhã desta quarta-feira (19), por volta das 09h00, quando pescava no Recanto das Águas no Rio Paraná em Ilha Solteira. Ele estava passeando em Ilha Solteira e seria morador da grande São Paulo.

Inicialmente, a informação era de que o homem pescava com um parente, próximo ao rancho do Sind Ilha, no Recanto das Águas, quando decidiu pular na água. Ele estava de colete e disse que sabia nadar. Mas, algum tempo depois, ficou imóvel na água e com os braços abertos. Mas parentes, contam que ele estava em um caiaque, que virou. Ele tentou nadar até a margem, mas não conseguiu. Antes de chegar, ele teria “apagado”.

Bombeiros foram até o local, tiraram o homem da água e tentaram reanima-lo. Ele foi levado para o Hospital Regional de Ilha Solteira, onde a morte foi constatada.

Não foi possível afirmar se o homem teve algum mal súbito ao cair na água e tentar chegar até a margem ou se afogou.