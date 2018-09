Vôlei feminino disputará as duas finais da Liga Regional

Equipes treinam forte para trazer as medalhas de ouro nas duas séries da competição

As duas equipes de vôlei feminino da Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev já estão confirmadas nas finais da Liga Desportiva Regional (LDR) e treinam forte para trazer as medalhas de ouro nas duas séries da competição.

A equipe B, formada pelas atletas da categoria Master 35+ venceu de forma arrasadora o sexteto da cidade de Ibirá, no último domingo (16/9), por 3 sets a 0, com parciais de 25 x 15, 25 x 14 e 25 x 16, em partida que durou 1 hora e 15 minutos pela segunda semifinal da Série Prata da competição.A decisão desta Série ocorrerá no próximo dia 30 de setembro, quando a equipe local enfrentará a cidade de Catanduva.

Votuporanga atuou com as atletas Dani (capitã), Cíntia, Angela, Bruna, Eliane, Jandira, Márcia, Lurdinha, Ju e Amanda.

Primeira final

Na agenda das partidas decisivas, a final da Série Ouro será realizada nesse domingo (23/9), com a equipe A da Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev enfrentando a equipe principal de Rio Preto/Unirp.

No dia 29 de setembro, antes da final da Série Prata, as meninas do vôlei de Votuporanga também participarão do Torneio Quadrangular 30+ no Clube de Campo Monte Líbano, também em Rio Preto.

Os dois times que representam Votuporanga são comandados pelo técnico Márcio Fukuiama.