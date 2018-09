Alunos do Colégio Unifev participam de atividades sobre a 2ª Guerra Mundial

Trabalho que destacou os principais pontos do conflito, envolveu disciplinas de História, Geografia, Matemática e Educação Física

Os alunos dos 6º e 8º anos do Ensino Fundamental II do Colégio Unifev participaram, recentemente, de uma atividade sobre a 2ª Guerra Mundial. O Jogo de Queimada da 2ª Guerra Mundial, coordenado pela professora Profa. Ma. Diná Sabino, envolveu as turmas dos 8º anos e trabalhou as disciplinas de História, Geografia, Matemática e Educação Física.

A atividade foi baseada em pontos marcantes do conflito, como a Conferência de Munique, os paraquedistas Alemães e a invasão Alemã, entre outros. Conforme eram eliminadas, as duplas podiam perder ou ganhar pontos, ao final da partida, resultaram no grupo vencedor.

“A dinâmica é de um jogo de queimada comum, a mudança fica com as regras. Os estudantes divididos em duplas defendiam o país que estavam representando. Caso um deles fosse eliminado, consequentemente, seu companheiro também deixaria o jogo”, explicou a professora Diná.

Com dinâmica similar a do jogo de queimada, as turmas dos 6º anos, coordenadas pela Profa. Esp. Christiane Furia Gavioli, participaram do jogo Queimadas de Xadrez, onde também eliminavam fatos históricos e seus países de origem.