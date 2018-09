Câncer de Mama:- Carreta permanece na cidade até o dia 28

Mariana Biork

A Unidade Móvel do Câncer de Mama do Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos – Fundação Pio XII continuará em Votuporanga até o dia 28 de setembro. A carreta, que visa oferecer exames gratuitos de mamografia a mulheres entre 40 e 69 anos, é itinerante e já passou por diversas regiões da cidade desde meados de julho, quando chegou à cidade.

Em entrevista ao Clube Notícias, da Rádio Clube 92 FM, a enfermeira do Hospital de Amor, Unidade Fernandópolis, Ariane Muniz Cassuchi, comunicou que a carreta estará no bairro Paineras (UBS “Carmem Martins Maria Morettin”) nesta sexta-feira (21) e segunda-feira (24). Depois, o serviço parte para o bairro Vila Paes (Consultório Municipal X – “Dr. Jamilo Elias Zeitune”) nos dias 25 e 26, encerrando na Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”, no bairro Patrimônio Velho, nos dias 27 e 28 deste mês.

O serviço, viabilizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Saúde e pela Câmara de Vereadores, através do vereador Giba, responsável pelo retorno da carreta ao município, é destinado a mulheres de 40 a 69 anos, faixa etária em que há mais riscos da doença. “Mulheres de 40 a 49 anos devem fazer mamografia todos os anos, já as mulheres de 50 a 69 anos pode fazer o exame a cada dois anos, porque o risco da doença é menor”, explica a enfermeira.

As interessadas devem procurar suas Unidades de Saúde, munidas de RG (original e cópia), CPF (original e cópia), Cartão SUS e um comprovante de residência, para a realização do cadastro e agendamento do exame, de segunda à sexta-feira das 7h às 17h. “As mulheres que por algum motivo não realizaram o exame quando a carreta estava no seu bairro, pode nos procurar nas outras unidades de saúde, que realizaremos o cadastro e agendaremos o exame”, destaca.

A mamografia identifica o câncer quando ainda não é palpável em um exame clínico ou através do autoexame realizado pela paciente. Descobertas precoces de cânceres mamários através da mamografia, aumentam muito as chances de um tratamento bem-sucedido. “A mamografia são quatro imagens (compressões mamárias) da paciente, duas de frente e duas de lado, para pegar a mama toda, inclusive a região axilar”, explica Ariane.

Os benefícios da mamografia quanto a uma descoberta precoce e a possibilidade do tratamento do câncer mamário são muito significativos, compensando o risco mínimo da radiação e o desconforto que algumas mulheres sentem durante o exame. “Às vezes, algumas pacientes dizem que o exame aperta ou dói, mas a mamografia é o principal exame para a detecção precoce do câncer de mama justamente porque ele é o único exame que faz essa compressão e é ela que abre todos os tecidos e glândulas mamárias, que é onde a gente consegue ver se há algum câncer escondido”, complementa.

De acordo com a responsável, todas as imagens feitas na carreta são enviadas para o Hospital de Amor, em Barretos, e para a central de laudos do hospital, em Rio Preto. “Os médicos analisam esses exames e encaminham para nós. Os resultados negativos nós encaminhamos para as Secretaria de Saúde e elas encaminham o resultado direto para a paciente. Pacientes com suspeita e que precisam de outros exames, a gente entra em contato direto com a paciente e agenda todos os exames necessários na nossa unidade em Fernandópolis. Diagnosticado o câncer, nós a encaminhamos para o tratamento em Jales ou em Barretos”, explica.

Câncer de Mama

O câncer de mama representa o principal tipo de câncer na mulher. Este geralmente apresenta um bom índice de cura, principalmente quando diagnosticado em sua fase precoce. Geralmente o tumor se inicia na mama, pode atingir a axila e até mesmo aparecer em outros órgãos, fato chamado de metástases. A extensão do tumor determina a forma de tratamento. Assim estimula-se a medidas de autocuidado da mama como o autoexame e a mamografia.

Os principais fatores de risco constituem o sexo feminino, a idade (> 50 anos), história familiar (primeiro ou segundo grau direto) ou pessoal: ausência de filhos, primeira gravidez após os 30 anos, uso de hormônios externos, consumo de álcool, doença mamária prévia, radiação torácica e obesidade.

Geralmente a possibilidade da população geral de desenvolver câncer de mama é de 1 em cada 10 mulheres ao longo de suas vidas, porém outro número a se considerar é que em geral a taxa anual é de 50 casos para cada 100.000 mulheres ao ano. O câncer de mama também acomete os homens, no entanto é raro, representando apenas cerca de 1% dos casos.

A melhor maneira de se prevenir constitui a realização de medidas de autocuidado da mama. Assim sugere-se a realização do autoexame da mama mensalmente, o qual deve ser realizado pelo menos uma semana após o período menstrual. Na presença de alguma anormalidade, um médico deverá ser procurado.

A principal maneira de se prevenir o câncer de mama é a realização do exame de mamografia. Esse exame favorece o diagnóstico precoce e a elevação nas taxas de cura. Assim sugere-se a realização do exame de mamografia de maneira regular (anualmente) a partir dos 40 anos de idade.