Carro bate em carroça de tração animal perto de Urânia

Acidente na noite de quarta-feira (19) em vicinal perto de Urânia.

Um acidente pela na noite de ontem (19) na estrada vicinal Pedro Floriano, entre Urânia a Paranapuã, próximo ao pesqueiro do trevo da cidade, deixou pelo menos duas vítimas. Um Fiat Strada, que trafegava sentido Paranapuã pra Urânia colidiu com um carrinho de tração animal.As vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas a UPA de Jales pelas equipes de socorro. As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Científica.