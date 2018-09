Comerciante de Valentim Gentil sofre ameaças e tem sua loja depredada

Um comerciante de 36 anos, morador do bairro Jardim Espanha, em Valentim Gentil, foi vítima de atentados contra o seu patrimônio. A suspeita é de que uma disputa comercial seja a motivação dos fatos. O comerciante confirma que foi vítima de três atos vandalismo, o que já vem ocorrendo desde a madrugada de terça-feira (18/09).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima compareceu na delegacia, na terça-feira (18/09), informando que após fechar seu estabelecimento, localizado no mesmo terreno de sua residência, ouviu um barulho de bomba e que a mesma teria estourado no telhado da casa. Ao verificar as câmeras de segurança, com intuito de identificar o autor do vandalismo, constatou que o explosivo aparentava ter vindo de uma casa vizinha.

Já na madrugada desta quarta-feira (19/09), o comerciante foi novamente vítima de vandalismo em seu estabelecimento. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada ao local dos fatos, onde foi quebrada uma porta de vidro do comércio. As imagens das câmeras de segurança mostram um homem, que por estar de capacete não houve a possibilidade de ser identificado em um primeiro momento, mas seguem as investigações e análise das imagens, para identificar o autor.

Ainda nesta quarta-feira (19/09), o comerciante foi vítima de ameaças feitas por um homem que passou em frente ao seu estabelecimento em uma moto vermelha. A vítima em um novo boletim de ocorrência, conta que o autor das ameaças passou em frente ao seu comércio, por volta das 11h30, em uma motocicleta sem placas dizendo: “cagueta morre cedo e esta noite será pior”.

Segundo suspeita a vítima, os atos de vandalismo e ameaças são por questões relacionadas e motivadas por disputas comerciais.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Valentim Gentil e está sendo investigado.