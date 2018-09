Escola comemora nota no Ideb

CEM “Prof. Faustino Pedroso” alcançou nota 7.1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica; Comemoração aconteceu no mesmo dia em que prefeitura entregou sua revitalização

Mariana Biork

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Votuporanga realizou a entrega da revitalização do CEM “Prof. Faustino Pedroso”. O evento, que contou com a presença do prefeito João Dado, da secretária da Educação, Dra. Encarnação Manzano, e demais autoridades da cidade, foi marcado pela comemoração de alunos, professores e demais funcionários da escola por sua nota no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). O CEM alcançou a nota 7.1 no levantamento, divulgado no início de setembro.

A escola alcançou nota maior que a média do município. Nos primeiros anos do ensino fundamental, a rede municipal de ensino de Votuporanga alcançou a nota 6,8, evoluindo em comparação com o índice de 2015, quando registrou 6,6. O indicador municipal está acima das médias estadual (6,5) e nacional (5,6) para os primeiros anos e, segundo o Governo Federal, se equipara ao de países desenvolvidos. A nota obtida por Votuporanga também fica acima da meta estipulada pelo Brasil para 2022, que é de 6,0.

Se dirigindo diretamente as crianças presentes, o prefeito João Dado destacou a qualidade do ensino oferecido no CEM “Prof. Faustino Pedroso. “Vocês estão igualados a qualquer europeu, a qualquer americano, pelo Ideb que vocês conquistaram. Eu gosto muito das crianças e pretendo, através do nosso governo, melhorar o ensino cada vez mais em nossa cidade.”

O prefeito terminou seu pronunciamento fazendo um desafio aos alunos. “Em 2019, vamos aumentar a nota do Ided para 7.3.”

A secretária da Educação, Dra. Encarnação Manzano, parabenizou o corpo docente da escola pelo resultado, lembrando que o bom desempenho aconteceu que quase todas as escolas municipais de Votuporanga. “Foi pelo trabalho e pela dedicação que conseguimos aumentar os índices do Ibed em praticamente todos os CEM’s de Votuporanga. De nossas 12 escolas, apenas uma não superou a nota do ano anterior.”

Encarnação termina agradecendo as melhorias que tem sido feitas na área da educação no município. “Educação nunca foi despesa, educação sempre foi um investimento de retorno garantido, e é por isso que a gente admira a sensibilidade do nosso prefeito para as causas da educação, sempre atento e buscando resolver os problemas críticos da nossa educação.”

IDEB

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador geral da educação nas redes privada e pública. Para chegar ao índice, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho em português e matemática na Prova Brasil, aplicada para crianças do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º ano do ensino médio.

O índice é divulgado a cada dois anos e tem metas projetadas até 2021, quando a expectativa para os anos iniciais da rede estadual é de 6,0. Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas.

Revitalização

A revitalização do CEM “Prof. Faustino Pedroso” faz parte do calendário de comemoração dos 81 anos de Votuporanga. A obra, feita inteiramente com recursos do próprio município, custou aos cofres públicos R$350 mil. Ela incluiu uma série de melhorias que irão beneficiar cerca de 500 alunos matriculados entre 1º e 5º anos.

A diretora da escola, Vanessa Barbosa dos Reis Puccinelli, agradeceu pelas melhorias, destacando a adequação da acessibilidade com as normas da ABNT. “Agora a nossa escola é acessível a todos, desde a porta da entrada até o caminho para a quadra ou o pátio externo.

Entre as ações realizadas pela Prefeitura constam substituição do piso de madeira por cerâmica antiderrapante em três salas de aula; troca da porta da recepção que dá acesso ao pátio; reforma de telhado, calhas e rufos; troca do forro de PVC do pátio; execução de piso de concreto no estacionamento; e pintura geral das áreas interna e externa da escola, incluindo quadra, vestiários, esquadrias e muros. Além disso, a Prefeitura também realizou adequações de acessibilidade nos banheiros, na entrada da escola e na quadra, todas de acordo com as normas da ABNT.

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Osmair Ferrari, também comemorou as bem feitorias feitas na escola, parabenizando também os alunos e professores pela preservação do local. “Entregar uma obra como essa dignifica o nosso trabalho, mostra com qual seriedade é feita as coisas em Votuporanga.”

Representando a família do professor Faustino Pedroso, Maria Inês de Lima Pedroso, neta do homenageado, se disse emocionada com a iniciativa de revitalizar espaços tão significativos como os escolares. “Nós nos sentimos renovados com as lembranças familiares e gostaríamos muito que a lembranças afetivas w históricas vinculadas a memória do homem sábio, discreto, generoso e exemplar que foi o meu avô possa sempre contribuir para frutificar a qualidade da educação desse centro educacional municipal.”

A obra teve início neste ano e fez parte dos investimentos que a Prefeitura de Votuporanga vem destinando às escolas municipais. Outras unidades que também receberam melhorias foram o CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, no bairro Chácara Paineiras; e o CEM “Deputado Narciso Pieroni”, no Patrimônio Velho.

No Jardim Itália, região norte da cidade, a Prefeitura também inaugurou uma nova unidade de Educação Infantil no dia 30 de agosto, o Cemei “Vania Claudia Guerche Grund”, localizado na Rua Auro Leal. A unidade tem capacidade para atender 220 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e teve investimento na ordem de R$ 1,6 milhão do Governo Federal, pelo FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação), e outros R$ 214 mil pelo Município, que também fez a doação da área de 3.253 m² e coordenou a obra.