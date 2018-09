Faleceu no ultimo dia 15, às 21h50, na Rua Olímpio Fermentão, aos 51 anos, o Sr. José Carlos. Ele deixa os filhos: Enila e Josiara Vieira dos Santos. José Carlos era Motorista e teve como seu último endereço a Rua Rua Olímpio Fermentão, 2669. José foi velado no ultimo dia 16 e sepultado no mesmo dia no Cemitério Municipal de Votuporanga às 16h00