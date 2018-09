Falece José Passarin

Faleceu no ultimo dia 17, às 22h20, na Santa Casa de Votuporanga, aos 75 anos, o Sr. José Passarin. Ele deixa os filhos: Israel Aparecido Passarin e Janete Aparecida Passarin dos Santo. José era lavrador e teve como seu último endereço a Rua Benedicto de Almeida Saraiva, 1165. José foi velado no ultimo dia 18 na Rosa Mística Cemitério & Crematório e sepultado no mesmo dia e local às 16h00.