Falece Tamiko Sato Nakabashi

Faleceu no ultimo dia 17, às 00h42, na Santa Casa de Votuporanga, aos 90 anos, a Sra. Tamiko. Ele deixa os filhos: Fernando, Eunice, Julio, Hélio e Ciro Nakabashi. Tamiko era dona de casa e teve como seu último endereço a Rua Mato Grosso, 3431. Tamiko foi velada no ultimo dia 17 na Rosa Mística Cemitério & Crematório e sepultado no mesmo dia e local às 17h00.