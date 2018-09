João Garcia é a favor de voto distrital

ELEIÇÕES 2018 –

Candidato a Deputado Federal esteve nos estúdios da Rádio Clube 92 para um bate papo; Na oportunidade, ele defendeu a proposta para votos por maioria simples, que já acontece para presidentes e governadores

Mariana Biork

O candidato a Deputado Federal votuporanguense, e também empresário, João Garcia, Partido Republicano Brasileiro (PRB), esteve nos estúdios da Rádio Clube 92 FM para bater um papo sobre suas propostas e ideia para o seu mandato, caso seja eleito. Durante a conversa, o candidato, de 38 anos, se disse favorável ao voto distrital, por considerar que o sistema tornaria a política mais acessível ao cidadão comum e aos seus interesses.

“Cada vez que nós votamos em candidatos de fora da nossa cidade ou região, nós damos margem para que eles atendam a base eleitoral deles e não tenham um olhar atento a todos os cantos da nossa região e de Votuporanga. Por isso sou de acordo com o voto distrital, ele é necessário, e tenho certeza que ele será aprovado no próximo mandato”, explicou.

O voto distrital elege deputados e vereadores por maioria simples, assim como presidentes e governadores. Nesse sistema, o estado ou município é dividido em distritos de acordo com o número de cadeiras disponíveis. A maior diferença em relação ao sistema atual (proporcional), é que os eleitores não podem mais votar em quaisquer candidatos, só naqueles concorrendo dentro do seu distrito, parte específica da cidade.

João Garcia também defende a reforma em diferentes esferas do poder público, como a previdenciária, administrativa e tributária, pois acredita que elas são indispensáveis, junto com a reforma política, para o que ele chama de desafogamento das indústrias e para geração de emprego e renda.

“Quem mais emprega são empresários, principalmente aqueles 96% que são microempresários ou pequenos empreendedores, optantes pelo simples nacional. Se nós conseguirmos uma política de desafogamento disso, nós iremos garantir investimentos para esses empresários, fazendo com que eles realmente possam empregar e empreender.”

O empresário encerrou o assunto fazendo críticas ao Bolsa Família, programa de transferência de renda para pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, criado a partir da medida provisória 132, assinada em 2003 no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Nós temos que ampliar emprego e não Bolsa Família, que é importante, é necessário, mas nós só estamos ampliando miséria cada vez que dizemos que vamos ampliar o programa, é emprego que precisamos para a dignidade das famílias”, enfatizou.

Esta é a primeira vez que João Garcia está concorrendo a uma cadeira no Congresso Nacional. Anteriormente, ele participou das eleições de 2016, quando foi candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Osvaldo Carvalho (MDB).

“Depois de muitas conversas, o meu partido, o PRB, me convidou para ser candidato a Deputado Federal, porque havia essa necessidade da presença do jovem, da renovação, na política e de pessoas que realmente querem fazer diferente de tudo o que está acontecendo agora. A corrupção, o mando e desmando na vida das pessoas… Nós não podemos mais perimir que isso aconteça mais no nosso país, por isso me candidatei.”

O candidato se diz uma pessoa preocupada com os demais e tem entre suas principais propostas a aquisição de mais recursos para Votuporanga e região. “A minha candidatura é em um momento propício, um momento em que o Brasil precisa de uma renovação, de um fortalecimento de jovens que entrem na política para realmente fazer a diferença e fazer com que a nossa cidade, a nossa região, possa ter representantes a altura para que nós possamos garantir os investimentos necessários na área da saúde, educação, que outra hora nós tivemos”, explica o candidato.

João Garcia disse que a falta de representantes no cenário federal tem prejudicado a conquista de verbas importantes para a região. “Nós garantimos muitos recursos na administração do prefeito Carlão, do prefeito Junior Marão, porque tínhamos um deputado federal da nossa região, o atual prefeito de Votuporanga, João Dado, que trazia recursos que somam mais de R$70 milhões só para o município de Votuporanga, e toda a nossa região era contemplada ao garantir um representante no Congresso Nacional.”

O candidato fez ainda a promessa de que, caso eleito, ele irá implantar um escritório político em Votuporanga, com o intuito de garantir atendimentos aos vereadores e prefeitos da região, além da população em geral, que o procurarem em busca. “60% dos recursos da região, em se tratando de arrecadação em nível nacional, recursos arrecadados nos estados, nas empresas, todos eles, a tributação nossa, os nossos impostos, 60% deles ficam todos na união, é ai que nós vamos tentar garantir o nosso quinhão, que é a garantia dos recursos todos para a nossa cidade e a nossa região.”