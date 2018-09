Motorista perde controle e bate veículo em caminhão

Acidente aconteceu no início da tarde da última quarta-feira (18) na rodovia Euclides da Cunha próximo ao Distrito de Simonsen.

Homem de 34 anos sofreu um acidente na rodovia Euclides da Cunha (SP-320) no Distrito de Simonsen. Ele dirigia um Honda Civic com placas de Paulo de Faria, seguindo no sentido Cosmorama a Votuporanga, quando em determinado momento perdeu o controle de direção e bateu num caminhão que trafegava no mesmo sentido. Apesar dos grandes danos materiais causados pelo acidente em seu veiculo, o homem teve apenas ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. A Polícia Rodoviária também esteve no local para o registro da ocorrência.