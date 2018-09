Nenê projeta vida dura para o São Paulo na corrida pelo Brasileirão

Veja o que o camisa 10 do Tricolor falou sobre a disputa acirrada pelo título da competição

Oito pontos separam o líder São Paulo do sexto colocado Atlético-MG na tabela do Brasileirão. A diferença mostra o equilíbrio do Brasileirão na disputa pelo título. Na visão de Nenê, a briga continuará acirrada, mas ele não descarta uma arrancada de alguns dos primeiros colocados.

“Vai ficar equilibrado. Este ano está muito equilibrado. São muitos times regulares. Não vai ter vida fácil. Temos de estar 100% focados e dar a vida em campo a cada jogo. Pode ser que não a gente, mas um pelotão menor, de uns três times, comece a distanciar daqui a cinco rodadas para chegar não tão pegado e equilibrado nas últimas rodadas quanto agora. Mas não tenho certeza, não” disse Nenê.

Nenê também admitiu que o São Paulo não teve grande atuação no empate sem gols do último domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O meia falou em aprender com os erros cometidos no clássico.

Apesar da atuação, o resultado devolveu ao São Paulo a liderança do Brasileirão, com 50 pontos, um acima do Internacional.

“Acredito que jogamos da mesma maneira em casa e fora. Buscamos o jogo o tempo inteiro e os gols. No último jogo (no clássico) não fizemos da maneira que vínhamos fazendo, como contra o Atletico-MG (derrota por 1 a 0). Então é uma coisa para se ter em vista. Ver o que precisamos melhorar. Não jogamos bem. São coisas que acontecem. Tem de aprender com isso para não acontecer mais e continuar mantendo nosso nível” disse Nenê.

Na próxima rodada, o São Paulo encara o América-MG, sábado, às 16h, no Morumbi. Em casa, Nenê disse que o time tem a obrigação de vencer para seguir na ponta.