Polêmica com Cruzeiro faz presidente do Palmeiras pedir união entre clubes brasileiros

Maurício Galiotte entende que expulsão do zagueiro Dedé em duelo com Boca Juniors foi errada e lança discussão sobre importância de dirigentes debaterem com a Conmebol

A expulsão do cruzeirense Dedé após choque involuntário com o goleiro do Boca Juniors – mesmo com uso do VAR – recolocou em discussão a relação da Conmebol com os clubes brasileiros. Para o presidente do Palmeiras, que nesta quinta-feira enfrenta o Colo-Colo, no Chile, também pelas quartas de final da Libertadores, é preciso juntar forças.

“Na minha avaliação, foi um erro, e usando a tecnologia. Talvez, a gente tenha uma situação aí que não envolva só o Cruzeiro, algum tempo atrás envolveu Santos, Palmeiras, Flamengo, Corinthians” disse Maurício Galiotte.

“É uma situação do futebol brasileiro, os clubes têm de se unir, têm de estar mais próximos, debater os assuntos com o representante do Brasil na Conmebol” afirmou o dirigente.

Dedé foi expulso no segundo tempo da partida contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, depois que o árbitro analisou pelo vídeo um choque involuntário de cabeça do zagueiro com o goleiro Andrada, que acabou tendo uma fratura no maxilar.

Apesar do erro, o presidente do Palmeiras entende ser fundamental a tecnologia. Tanto que foi um dos poucos a votar a favor de sua utilização no Campeonato Brasileiro atual, em fevereiro deste ano.

“Acredito que o uso da tecnologia será um diferencial. Já evoluímos, e acho que passando esse período de transição, teremos sem nenhuma dúvida um futebol melhor, mais justo, de menos erros. Talvez demore um tempo, mas acho que é esse caminho. Temos de provocar a reflexão, esse é o papel do dirigente” comentou.

Na noite da última quarta-feira, elenco e comissão técnica do Palmeiras tiveram uma palestra sobre VAR no hotel em que a delegação está hospedada na capital chilena.

Um dos palestrantes curiosamente foi o paraguaio Ubaldo Aquino. Atualmente assessor internacional da Conmebol, ele é lembrado pela torcida por erros capitais na semifinal da Libertadores de 2001, justamente contra o Boca Juniors.