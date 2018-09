Povo mal educado?

Luís Antônio Vieira *

Somos diariamente bombardeados com informações referentes à economia e mercado financeiro. É claro que esse bombardeio é muito mais amplo, mas ao que nos propomos tratar, cabe o destaque.

Não dá para ficar alheio a essas informações, uma vez que suas consequências irão afetar a vida de todos nós. A uns, mais que a outros e a todos, em momentos diferentes. Antes que se pergunte, queremos falar de “dinheiro”, sim. Seu futuro financeiro depende, exclusivamente, de suas atitudes no presente.

Somos os únicos responsáveis por conseguir gerar riqueza (para nós e para a sociedade), e ainda, mantê-la, aumentá-la ou perdê-la.

Nossa sociedade é, aceitemos ou não, Capitalista, e é absolutamente indispensável que estejamos integrados e conscientes desse ambiente, suas agruras e oportunidades. Não dá para imaginar que, caso aproveite as oportunidades, o indivíduo teve “sorte”, se não, é um “injustiçado social”.

Só existe um ingrediente que pode preparar alguém para lidar com esse ambiente. O sucesso da “intuição” de alguns, o tino natural para os negócios, de outros, em certas situações, o acaso, a coincidência e em outras, até, o acerto inconsciente, ou quem sabe, esperar uma “herança”, pois então, nenhuma dessas opções é a correta.

O único ingrediente é o “CONHECIMENTO”. Temos definitivamente, que aprender a ter uma melhor relação com o dinheiro, e quanto mais cedo, melhor.

Nosso povo tem dificuldades educacionais de todos os tipos, pesquisas e indicadores, relatam a deficiência em Português e Matemática. O analfabetismo ainda é muito presente na população brasileira, bem como, mesmo quando amenizado, destaca-se o chamado analfabetismo funcional. Enfim, a educação é negligenciada pelos governantes, sim, mas também pelos cidadãos.

Em relação à necessidade de “Educação Financeira”, é ainda pior. Quase toda a nossa população pode ser enquadrada como “Mal Educada Financeiramente”, vide, o número de inadimplentes, empresas que fecham, dentre outras situações intermediárias, sem considerar suas consequências.

Mas vejamos:

Como um cidadão, que passa a integrar o mercado de trabalho (e de consumo), pode se comportar de maneira correta, se nunca foi orientado para tanto?

Como um MEI, pequeno ou micro empresário (não apenas…), podem obter sucesso em seus negócios, sem ter tido, também, a mínima orientação para tanto?

Se for importante, o ensino financeiro não deveria estar presente, desde a infância?

As respostas a essas perguntas devem gerar reflexão (e também, ação).

De maneira mais direta, e em síntese, entendemos que “Educação Financeira” está relacionada à obtenção da consciência e compreensão da capacidade que a pessoa precisa desenvolver de “gastar menos do que ganha”, para gerar, dessa forma, um “superávit” em sua Contabilidade pessoal. Suplementarmente, em um aprofundamento desse conceito, a “Inteligência Financeira” consiste na capacidade que a pessoa precisa desenvolver de realizar pesquisas, entender as possibilidades e escolher racionalmente as melhores alternativas de investimento para o dinheiro economizado, por meio do exercício da educação financeira básica.

Acreditamos que essa conscientização é fundamental, e a difusão desse conhecimento oferecerá ferramentas valiosas para transformar a vida dos cidadãos e da sociedade.

Estamos falando de conhecimento, disciplina, atitude, futuro, liberdade e sonhos.

E você, considera-se educado financeiramente?