Sebastianópolis do Sul arrecada 148 litros de leite

Arrastão do Bem movimentou a cidade, ajudando pacientes da Santa Casa de Votuporanga

Sebastianópolis do Sul se uniu a favor da Santa Casa de Votuporanga. A população realizou o Arrastão do Bem, com apoio da Secretaria de Saúde, Centro de Saúde e todo comércio. O resultado foi uma grande doação de leite para o Hospital, que atende 53 cidades da região.

A entrega foi realizada nesta semana. A secretária da Saúde, Rafaela Servignani Curti, e coordenador de Saúde, Junior Vaneti, estiveram na Instituição para doar 148 litros de leite para o Serviço de Nutrição e Dietética da entidade, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias para pacientes e acompanhantes.

Rafaela contou que os moradores foram informados da iniciativa há um mês, quando foram fixados pontos de coleta. “No período de 10 a 15 de setembro, recolhemos o leite em locais definidos como Educação, Saúde, lojas e em algumas casas que foram visitadas pelas agentes de saúde”, afirmou.

Ela ressaltou que o objetivo foi contribuir com o Hospital. “É a nossa referência de atendimento e, por isso, nos reunimos para fazer o bem. Toda a cidade se prontificou a ajudar”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Consumimos 100 litros de leite por dia. Cada colaboração nos auxilia a atender a demanda, beneficiando diretamente os pacientes e acompanhantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Muito obrigado por realizar o Arrastão”, finalizou.