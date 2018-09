Votuporanga sediará novamente Copa São Paulo de Futebol Junior

Votuporanga será sede, pela quarta vez, das fases iniciais da Copa São Paulo de Futebol Juniores – evento organizado pela Federação Paulista de Futebol, que ocorrerá entre os dias 2 a 25 de janeiro de 2019.

Na tarde de quarta-feira, dia 19, vereadores Mehde Meidão Slaiman Kanso e Walter José dos Santos, o Wartão, acompanhados do secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo, o Mineiro, estiveram na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) discutindo a respeito deste e outros assuntos relacionados ao futebol de São Paulo. A comitiva foi recebida pelo presidente da entidade máxima do futebol paulista, o cidadão votuporanguense Reinaldo Carneiro Bastos e outros diretores da FPF.

A competição que reúne as categorias de base dos principais clubes brasileiros é a grande vitrine do futebol e já revelou grandes craques do país. Votuporanga será novamente sede por oferecer grande estrutura em sua arena “Plínio Marin”, rede hoteleira, restaurantes, entre outros itens. Equipes como o Grêmio de Porto Alegre e Atlético Paranaense já disputaram a Copa São Paulo de Futebol Junior em Votuporanga.

Desta vez, segundo Mineiro, Votuporanga receberá outra grande equipe do cenário nacional, além de outras três equipes que formarão a chave do Clube Atlético Votuporanguense.

Para o vereador Meidão “é com grande alegria que participamos desta reunião que selou novamente Votuporanga como sede da maior competição de futebol júnior do Brasil. É motivo de muito orgulho para toda a cidade ser sede novamente da Copa São Paulo”, destacou Meidão.

Por sua vez, o vereador Wartão – ligado ao esporte amador de Votuporanga e da Liga de Futebol, destacou que Votuporanga é estruturada para receber grandes equipes do futebol brasileiro. “Nossa cidade é privilegiada pela sua estrutura, a Arena tem condições de receber grandes jogos do futebol brasileiro”, destacou Wartão.

O secretário Mineiro ressaltou o empenho do prefeito João Dado em mais essa conquista. “Estamos sediando pelo segundo ano consecutivo tão importante competição nacional que envolve centenas de equipes júnior do cenário esportivo nacional. Graças ao empenho do nosso prefeito Dado, Votuporanga será palco de tão importante competição esportiva”, destacou Mineiro.

O evento esportivo é organizado pela Federação Paulista de Futebol, Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o Clube Atlético Votuporanguense, por meio do presidente Marcelo Stringari.

A comitiva de Votuporanga também discutiu outros assuntos relacionados a competição de futebol amador organizado pela FPF em conjunto com as Ligas de Futebol Amador.

Materiais esportivos

Na mesma reunião, os vereadores Wartão e Meidão entregaram ao presidente da FPF ofício solicitando a doação de materiais esportivos, como bolas, coletes, jogos de camisa, entre outros itens que serão doados as equipes de futebol amador e também as escolinhas de futebol do município.