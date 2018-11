Acidente em Fernandópolis fere duas crianças

Uma colisão entre dois carros aconteceu no feriado (15) na rodovia Prefeito João Carlos Stuqui, estrada que liga os municípios de Fernandópolis e Pedranópolis, feriu duas crianças que foram socorridas por unidades de resgate até ao Pronto Socorro da Santa Casa.

A batida que aconteceu na frente do Aeroporto de Fernandópolis envolveu uma Eco Sport e um Gol. As crianças se encontravam no Gol; já no EcoSport se encontrava uma mulher que não teve o nome divulgado, e sofreu ferimentos leves.

Populares contaram a reportagem que um dos motoristas perdeu o controle da direção e acabou batendo no outro carro que foi jogado além do acostamento. Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária realizou a fiscalização do trecho no momento do acidente.