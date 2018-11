Atacante do CAV prevê grande duelo contra Atibaia

O clima em Votuporanga é de decisão, pois neste domingo, às 11h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga acontece o jogo da volta da semifinal da Copa Paulista, envolvendo o time da casa e o Atibaia. No jogo de ida realizado em Americana, houve empate por 1 a 1.

O atacante Erick Salles do Votuporanguense que na primeira partida não atuou, agora fica à disposição da comissão técnica no jogo da volta, o atacante encara esse duelo diante do Atibaia um dos mais importantes.

“Encaro essa partida como a principal até aqui, vejo como se fosse uma final, até porque precisamos vencer para poder continuar sonhando com o título. Temos ciência que será um jogo extremamente difícil e será decidido nos detalhes”, comentou.

“O fator casa nós dá uma certa vantagem, teremos nossa torcida, nosso estádio e nossas famílias, a qualidade do gramado permite a gente colocar em pratica nosso modo de jogar, esperamos casa cheia para nos incentivar, pois dentro de campo, iremos dar o melhor”, concluiu Erick.

A possível chegada a final significa uma vaga na próxima Copa do Brasil ou no próximo Campeonato Brasileiro Série D. O time campeão escolherá qual torneio deseja disputar, deixando o que sobrar para o vice.

Com um desfalque no gol e uma dúvida no ataque, o Votuporanguense está pronto e definido para o jogo de volta pelas semifinais da Copa Paulista.

O CAV vai a campo com a seguinte formação: Bruno Pianissolla; Sávio, Renato Justi, Paulo Henrique e Matheus Destro; Alíson, Dudu, Ricardinho e Léo Aquino; Bruno Baio e Erik Salles (João Marcos).