Médicos da região ficam chocados com decisão de voltarem a Cuba

Uma médica cubana que atende em uma unidade de saúde de Olímpia (SP) disse que levou um choque com a decisão do governo cubano de se retirar do programa Mais Médicos. Na cidade há cinco médicos de Cuba atuando no sistema público de saúde; Em Votuporanga existem dois, em Araçatuba 23 e em Rio Preto nenhum.

“No primeiro momento foi um choque, temos muitas coisas aqui, construímos uma vida por três anos na cidade, e ser interrompido de uma vez é complicado. Mas a gente aceita o que o nosso governo declarou porque sabe que está sendo justo para nós”, afirma a médica Tatiana lago Colombiê.

Tatiana tem 33 anos, chegou em março de 2014 ao Brasil e é especialista em Saúde da Família. Ela disse que vai retornar para Cuba e tentar voltar ao emprego que tinha.

“A gente trabalha nos postos médicos como médico da família, a rotina nossa é atender os pacientes agendados, temos uma agenda programada e um espaço para pacientes com urgência e emergência”, afirma.

Ela também faz atendimento nas casas em um dia específico, atendendo pacientes que não tem condições de ir ao posto de saúde. “A adaptação foi tranquila, com o tempo os costumes, a língua, a gente já se sente da cidade, do povo, e a gente foi acolhida pelo povo”, diz.

Em Olímpia (SP) trabalham atualmente cinco médicos cubanos nas cinco unidades de Estratégias de Saúde Familiar. A prefeitura disse que espera um posicionamento oficial do Ministério da Saúde para tomar uma medida.

O governo cubano atribuiu a decisão a “declarações ameaçadoras e depreciativas” de Bolsonaro. O presidente eleito afirma que Cuba não quis aceitar condições para continuar no programa.

Araçatuba

A cidade de Araçatuba (SP) é uma das que mais tem médicos cubanos no noroeste paulista. O município perderá 23 médicos que trabalham nas unidade de saúde e terão de ir embora por causa da decisão do Ministério da Saúde de Cuba de não continuar no programa Mais Médicos.

De acordo com a prefeitura, a parceria existe desde 2014 e o contrato atual com os médicos cubanos vai até dezembro de 2020. Eles atuam em 19 UBS’s na cidade.

Além deles, na rede pública de saúde de Araçatuba atendem com outros 33 médicos, totalizando 56. Portanto, os cubanos representam 41 % do total. O município afirma que não foi informado oficialmente.

Votuporanga

Por meio de uma nota a Prefeitura de Votuporanga se manifestou:

“Mediante a decisão do governo brasileiro para o fim da manutenção do Programa Mais Médicos e posterior recebimento de notificação oficial, a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal da Saúde tomará as medidas necessárias, adotando estratégias que não interfiram na qualidade do atendimento à saúde da população. Atualmente, Votuporanga conta com os serviços de dois médicos cubanos que atuam em nossas unidades de saúde, auxiliando no fortalecimento da rede municipal de saúde.”