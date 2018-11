Palestras objetivam explicar sobre o Apocalipse

IGREJA ADVENTISTA

Os principais temas do Apocalipse serão estudados durante uma semana em Votuporanga.

“Apocalipse – A vitória do Cordeiro” será realizada de 18 a 24 de novembro na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Jardim Bom Clima.

Quem ministra a série é o pastor Roberto Motta, atual evangelista e diretor de Missão Global na APO (Associação Paulista Oeste).

Os encontros acontecem às 19h45 na avenida Paschoalino Pedrazolli, n.º 4919, bairro Jardim Bom Clima.

Biografia

Motta é casado com Valéria Mazanatti Mota. O casal tem dois filhos.

Motta é natural de São Paulo. Formou-se em Teologia pelo SALT e em 2001, concluiu o Mestrado em Teologia. Em seu ministério, já atuou como obreiro bíblico, capelão, pastor distrital, Ministerial e departamental de Saúde e Temperança.