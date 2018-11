Pescador é encontrado morto às margens do Tietê

Mulher de José Miguel Virgínio, de 57 anos, contou que estranhou a demora dele em voltar para casa. Corpo foi levado ao IML de Andradina.

Um homem de 57 anos foi encontrado morto as margens do Rio Tietê, em Pereira Barreto, nesta quinta-feira (15).

Segundo o boletim de ocorrência, José Miguel Virgínio, era pescador, morava perto do rio e teria saído de casa durante a madrugada.

À polícia, a mulher do pescador contou que percebeu a demora dele e saiu para encontrá-lo. Ainda em depoimento, ela disse que encontrou José Miguel caído com parte do corpo dentro da água.

A suspeita é de que ele tenha entrado no rio e se afogado. O corpo foi levado para o IML de Andradina e o caso será investigado pela polícia.