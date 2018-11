Polícia realiza operação contra roubos a bancos

FISCALIZAÇÃO –

Ação conjunta entre as polícias de São Paulo e Minas Gerais abordou veículos e pessoas potencialmente envolvidas aos roubos a bancos e carros fortes.

A Polícia Rodoviária Federal e os policiais militares de São Paulo e Minas Gerais deflagraram nesta quinta-feira, 15, ação conjunta com o foco no combate ao roubo a bancos e carros fortes, que estão sendo cada vez mais comuns na região. A operação começou por volta das 14h e segue até a meia noite desta sexta-feira, 16. Um homem que era procurado pela Justiça foi identificado e preso durante as abordagens.

As blitzes foram realizadas nas rodovias BR-153 e Armando Salles de Oliveira (SP-322). As policias rodoviária Federal, Estadual, Polícia Ambiental, Canil e da Companhia de Ações Especiais (Caep), com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, intensificaram as abordagens de veículos e pessoas potencialmente envolvidas aos roubos a bancos.

Esta operação integra as ações conjuntas entre os órgãos de segurança pública que visam a repressão ao crime com alta potencialidade lesiva. (DiarioWEB)