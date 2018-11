Genro invade casa com caminhão e mata sogro esfaqueado em Tabapuã

Genro que matou sogro com facada não aceitava fim do relacionamento, diz parente; Casal teve um desentendimento na sexta-feira (16) e filha voltou para a casa dos pais, onde aconteceu o crime. Agressor tentou se matar, mas foi impedido.

Vítima foi morta dentro de casa em Tabapuã — Foto: Arquivo pessoal

O caminhoneiro de 35 anos que matou o sogro com uma facada no pescoço, na noite de sábado (17), no Bairro Morada do Sol, em Tabapuã (a 132 Km de Votuporanga), não aceitava o fim do relacionamento com a filha da vítima.

O casal teve um desentendimento na sexta-feira (16) e a filha voltou para a casa dos pais onde aconteceu o crime.

Segundo um filho da vítima José Carlos Martins, de 56 anos, o suspeito Renato Rodrigues invadiu a casa de José depois de bater com um caminhão propositalmente no muro da residência. O crime ocorreu por não aceitar o fim do relacionamento, informou o parente.

Ainda segundo a família, a vítima acordou para ver o que tinha provocado o barulho no muro e foi surpreendida pelo genro. Após atingir o sogro com a facada, Renato teria tentado suicídio.

A vítima morreu na hora. Já o autor da facada foi levado com ferimentos para o Hospital Padre Albino e o estado de saúde dele é estável.

O caso foi encaminhado para o plantão policial de Catanduva e a Polícia Civil vai investigar o crime.