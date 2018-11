Jovem é detida com 45 celulares furtados de festival de música em Rio Preto

Segundo a Polícia Militar, suspeita foi abordada por seguranças do evento. Aparelhos estavam presos a uma cinta.

Uma jovem de 19 anos foi presa no sábado (17) suspeita de furtar dezenas de celulares em um dos maiores festivais de música do país, o Festeja, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais patrulhavam a área no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, que fica na Rua Daniel Antônio de Freitas, no bairro Distrito Industrial, quando foram comunicados pela segurança do evento sobre a suspeita.

Ela tentou sair da festa com 45 celulares, três carregadores e R$ 105 em dinheiro. Ainda segundo a PM, Emilly Alexandra Dutra confessou participação nos furtos e ficou à disposição da Justiça.

A jovem informou à polícia que é de Belo Horizonte e foi até o evento, em São José do Rio Preto, para praticar os furtos. Os aparelhos estavam guardados em uma cinta.