Justiça determina que Prefeitura recontrate professora demitida

4º Vara Cível de Votuporanga considerou ilegal o ato da Prefeitura de Votuporanga em demitir a professora recém contratara; Administração terá prazo de 05 dias para a reintegração da profissional

Mariana Biork

A Prefeitura Municipal de Votuporanga terá que recontratar uma professora da rede municipal de ensino que, segundo a Justiça, foi demitida de forma irregular. A profissional é uma das três professoras de educação básica I (PEB I), que foram contratadas pela administração pública no mês passado, mas, dias depois, foram exoneradas de seus cargos devido a um erro administrativo.

A 4º Vara Cível de Votuporanga acatou o mandado de segurança impetrado por Larissa Thaine Prandini e julgou procedente a reintegração da professora em vaga a ser disponibilizada pelo Município no prazo de 05 dias, e pela nulidade do procedimento de demissão, até que ocorra o devido processo administrativo legal para seu desligamento.

De acordo com a justiça, duas são as ilegalidades do caso: a demissão da professora não se deu por ato formal, conforme predispõe a Lei, e a convocação para o trabalho apesar de expirado o prazo do edital. “A demissão deve ser feita com obediência aos ditames legais. Não pode, a Administração, valer-se de uma ilegalidade para sanar outra. Os equívocos não se justificam.”

O advogado das três professoras, Dr. Hery Kattwinkell, disse que no caso das outras duas professoras ainda não foi jugado, mas que também deve acontecer o mesmo, já que eles são idênticos. Em nota, a Procuradoria Geral do Município afirmou que até o momento não foi comunicada oficialmente da decisão.

Relembre

As três professoras da rede municipal de ensino registraram um Boletim de Ocorrência contra a Prefeitura Municipal de Votuporanga, após terem sido exoneradas de seus cargos poucos dias após assumirem. A professoras de educação básica I (PEB I), aprovadas por meio de Processo Seletivo realizado em 2017, disseram que receberam a notícia de que seriam demitidas por telefone, sem explicações do que havia ocorrido.

O caso foi divulgado em um vídeo nas redes sociais. Nele, a professora Tatiane Soares de Araújo, disse, muito emocionada, que não havia sido comunicada oficialmente de seu desligamento. “Eu passei no processo seletivo, fui convocada, tomei posse e agora não posso dar aula. A minha família precisa da minha renda. Eu tenho uma filha pequena e eu deixei a escola onde eu dava aula para poder assumir o cargo em Votuporanga. Agora eu me vejo em uma situação em que eu não sei o que fazer.”

A professora Larissa Thaine Prandini, disse que pediu exoneração de seu antigo cargo para assumir o cargo de professora em Votuporanga. “No dia 1º, quinta-feira, por orientação da diretora e da secretaria e determinação da Prefeitura, estou sendo impedida de continuar a dar aula no processo seletivo pelo qual eu fui aprovada e estava até o momento dando aula para o 5º ano no CEM Deputado Narciso Pieroni. Não concordo com tal decisão, não fui comunicada oficialmente de nada e estou sendo impendida de exercer o meu trabalho como professora. Nós exoneramos cargos para assumir em Votuporanga e aconteceu tudo isso. Eu estou desesperada, pois agora estou desempregada e não sei o que fazer”, disse.

A situação é a mesma para Amanayara Dias Rodrigues, que pediu pelo seu desligamento como professoras de educação básica I (PEB I) na cidade de Américo de Campos para assumir em Votuporanga. “Eu assei no processo seletivo, esperei ansiosamente para ser chamada, e agora me demitiram sem me explicar nada.”

Na época, a Prefeitura de Votuporanga enviou uma nota, explicando que o processo seletivo do qual as professoras faziam parte foi homologado em junho de 2017 e possuía prazo de vigência de um ano. “No último dia 1 de outubro, as três professoras que haviam sido convocadas pelo processo seletivo que já estava, portanto, fora de seu prazo de vigência. Desta forma, as Secretarias da Educação e da Administração foram orientadas juridicamente a encerrar os contratos de trabalho, ocasionando na dispensa das professoras. Todos os direitos trabalhistas foram considerados no ato da rescisão do contrato.

A administração pública disse também que as vagas de emprego geradas pelo processo seletivo são de caráter temporário, item expressamente contido no edital, e atendem necessidade de excepcional interesse público pelo prazo de até um ano. “Consta ainda no edital, e também no contrato de trabalho, que o profissional pode ser dispensado a qualquer momento, a critério da Administração”, ressalta.

A nota terminava dizendo que a área da Educação tem sido uma das que mais recebem investimentos da Prefeitura de Votuporanga. De acordo com a Secretaria Municipal da Administração, nos últimos anos, foram convocados 122 professores, educadores e técnicos aprovados em concursos públicos e 74 em processo seletivo.

“No orçamento de 2019, por exemplo, será a área onde estarão concentrados os maiores recursos orçamentários. Os investimentos são voltados às melhorias nas capacidades de estrutura física das escolas, instalação e adequação dos sistemas de combate a incêndios, contratação de mais profissionais, entre diversas outras ações.”