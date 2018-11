Maisa rebate comentário que remete a pedofilia em foto de biquíni

A atriz e apresentadora não deixou a história quieta: “Nojento”.

Maisa Silva sempre usa suas redes sociais para influenciar e empoderar outras pessoas. É por isso também que ela não deixa algumas histórias quietas. Recentemente, a atriz e apresentadora se deparou com um comentário que remetia a pedofilia em uma foto sua e…

Tudo começou no último sábado (17/11), quando ela postou a imagem abaixo no Instagram e no Twitter. Maisa estava curtindo um dia de sol ao lado das amigas e resolveu compartilhar o momento com os fãs.

Minutos depois, a atriz publicou um novo tuíte, dessa vez expondo um rapaz que fez um comentário bastante infeliz em sua foto de biquíni. “A cadeia não deve ser tão ruim assim”, disse ele, numa referência à pena por pedofilia. Mas, gente! “Esses tipos de comentário não são tolerados”, a garota de 16 anos deixou claro.

Maisa também respondeu a mensagem. “Tomara que você apodreça lá. Nojento”, completou.

Que tenso, né?