Passaredo encerrará voos em Rio Preto

Em Votuporanga, empresa realizou proposta numa reunião entre lideranças em maio passado, para dotar linhas aéreas daqui para diversas cidades; a ideia não decolou

A Passaredo Linhas Aéreas deixará de operar voos no aeroporto Eribelto Manoel Reino, em Rio Preto, a partir do dia 23 de dezembro. Hoje, a companhia é responsável por voos diretos de Rio Preto para Ribeirão Preto (SP) e Rondonópolis (MT), além de outros 10 destinos com escalas.

Em nota, a assessoria de imprensa da companhia aérea informou que a readequação tem o objetivo de “otimizar a malha e tornar mais eficiente a operação aérea”. A empresa, no entanto, não informou se outra companhia assumirá os voos diretos para Ribeirão Preto e Rondonópolis.

Votuporanga – Aeroporto Domingos Pignatari

No dia 22 de maio deste ano, o prefeito João Dado reuniu lideranças da cidade e também da região para apresentar uma proposta da Passaredo. Na época, a empresa estaria interessada em começar a operar a partir do Aeroporto Estadual “Domingos Pignatari” para 10 diferentes Aeroportos do território nacional.

A proposta consistia em voos diários com saída de Votuporanga às 4h30 da manhã, conexão em Ribeirão Preto às 5h25 com opções para destinos variados, sendo Pampulha (chegada para 7h10), Guarulhos (7h15), Santos Dumont (7h40), Brasília (8h35), Barreiras (10h40), Goiânia (10h50), Salvador (12h55), Palmas (13h20), Vitória da Conquista (13h50), Araguaína (14h45). Os retornos seriam possíveis através de todos estes Aeroportos com conexão às 23h45 em Ribeirão e chegada prevista para 00h35 em Votuporanga. A proposta não decolou.