PM prende homem por suspeita de agressão

Policiais militares foram acionados pela Central de Operações da Polícia Militar após uma denúncia anônima de que um casal estava brigando e a mulher sendo ameaçada de morte na manhã de domingo (18) no centro de Pontes Gestal. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Votuporanga.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia compareceu ao local onde tomou conhecimento de que o homem, de 69 anos, e a mulher, de 78 anos, passaram a noite inteira discutindo e ele a ameaçou de morte. A vítima alegou que o motivo da briga teria sido a embriaguez e agressão do indiciado.

De acordo com o B.O., na residência do casal, a polícia localizou em posse do acusado um saco contendo um facão, um podão, dois canivetes, além de mais uma faca. Segundo a polícia, o indiciado já tem diversas ocorrências por posse ilegal de arma branca.

Questionado sobre o fato, o homem negou, no entanto, a vítima informou que ele teria colocado o facão próximo a sua garganta. Diante do ocorrido, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado.

Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Votuporanga, onde foi estipulada a fiança de mil reais para a liberação do preso, que não foi paga e por isso o homem permanecerá detido até ser apresentado a uma audiência de custódia.