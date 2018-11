Polícia Ambiental fecha rinha de galo em Araçatuba

Operação contou com equipes por terra, Helicóptero Águia e embarcações pelo Rio Tietê.

Galos foram encaminhados para Centro de Zoonoses de Araçatuba — Foto: Polícia Militar Ambiental/Divulgação

A Polícia Militar Ambiental fechou neste domingo (18) uma rinha de galo em um sítio no assentamento Chico Mendes, em Araçatuba. Mais de 50 pessoas participavam do evento, que segundo a polícia, era praticado há um bom tempo. A operação que flagrou maus tratos aos animais, contou com equipes por terra, Helicóptero Águia e embarcações pelo Rio Tietê.

No local havia cerca de 100 aves, que foram encaminhadas ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Araçatuba, para serem avaliadas, pois a maioria delas estava bastante ferida.

A PMA encontrou troféus, anotações locais para confinamento das aves e até ringues para as disputas, caracterizando um evento bastante profissional. As pessoas que se encontravam no local foram autuadas por maus tratos e expectadores da rinha.