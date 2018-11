Simonsen faz palestra de prevenção de diabetes

Ação foi aberta ao público e realizada no Dia Mundial de Diabetes, comemorado no dia 14.

No Dia Mundial de Diabetes, comemorado no dia 14, o Consultório Municipal “Dr. Joaquim Belarmino Vieira”, em Simonsen, promoveu ação para todo o público do Distrito.

Pacientes, logo pela manhã, tiveram aferidas suas pressões e medidos os níveis de glicemia (açúcar) no sangue, procedimentos elaborados pela enfermeira Tatielen Pereira Ferreira e pela técnica de Enfermagem, Lilian Dias.

O médico clínico-geral Dr. Danilo César foi convidado para realizar uma palestra, orientando os participantes da importância da prática de exercícios e tomar as medicações corretamente. Com vídeos educativos, eles aprenderam ainda mais sobre a doença e tiraram dúvidas.

“Quisemos mostrar que, com os cuidados necessários, se garante uma vida saudável e controle da doença”, afirmou o farmacêutico da unidade e um dos organizadores, Lenon Henrique Teixeira da Silva.

Lenon enfatizou o envolvimento dos colaboradores para o projeto. “Foi uma atividade que uniu os esforços e dedicação de todos, especialmente da Erica Polissoli Costa Trevisan, que me ajudou a preparar o café da manhã e a Leticia de Oliveira Machado, que recepcionou o público”, complementou.

A gerente do Consultório Municipal de Simonsen, Tatielen Pereira Ferreira, ressaltou a importância da iniciativa. “Realizamos constantemente ações voltadas para a comunidade, porque entendemos que saúde começa pela prevenção. Diabetes é uma doença que necessita de acompanhamento e que pode sim ser evitada com alimentação saudável e exercícios físicos. Ficamos muito satisfeitos com esta iniciativa e, principalmente, porque os pacientes se conscientizaram sobre o tema”, finalizou.