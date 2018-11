Volvo P1800S: morre dono do carro mais rodado do mundo

Ele rodou quase 5,15 milhões de km. Para termos uma ideia, essa quilometragem seria suficiente para ir até a Lua 13,4 vezes. Tudo isso foi feito a bordo de um Volvo P1800S. Irv Gordon, o famoso recordista do Guinness Book, se despediu. Aos 77 anos, o proprietário do clássico cupê 1966 da marca sueca morreu durante uma viagem à China.

Com o recorde de carro de fábrica mais rodado do mundo, o Volvo P1800S 1966 agora está órfão. Seu dono, que sempre cuidou bem de sua mecânica e conservação, deixo-a para a família após uma relação que começou desde zero km.

Porém, como o próprio Gordon disse, o cupê nórdico só começou realmente a chamar sua atenção após ter completado mais de 402 mil km rodados sem troca de componentes. A partir daí, o dono do P1800S esqueceu-se da dupla de Chevrolet Corvair que tinha, entre outros carros, e passou a dedicar-se exclusivamente ao Volvo.

E isso durou mais de 50 anos, suficientes para que Gordon e seu P1800S quebrassem o recorde do Guinness Book pela primeira vez em 1998. Mais tarde, ele estabeleceria a atual marca. Gordon sempre rodava com seu carro o máximo possível e realizava a manutenção preventiva constante do manual do Volvo e usando somente peças genuínas.

Dessa forma, Irv Gordon rapidamente ganhou fama e passou a ser uma figura seguida por muitos fãs. O dono do P1800S participou de diversas campanhas e explicou inúmeras vezes como realizava a manutenção no cupê nórdico.

Mas, no SEMA Show, uma transportadora o colocou em um contêiner, danificando-o, algo que mostra que Gordon estava certo ao sempre ir dirigindo aos salões automotivos onde expunha seu carro, no qual ele pagou US$ 4.150 quando o adquiriu nos anos 60.

Atualmente não se sabe qual será o destino do Volvo P1800S 1966, mas seria interessante se o legado de Irv Gordon, de rodar sempre com seu carro para qualquer lugar, continuasse com o cupê clássico.