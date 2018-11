Votuporanga sedia evento internacional de seringueira

Evento conta com delegações de países como o Malawi, China, Filipinas, Reino Unido, Colômbia, Guatemala, entre outros.

O Workshop Internacional de Seringueira: Boas Práticas Agrícolas teve inicio nesta segunda-feira (19), em Votuporanga. Anualmente uma cidade no mundo é escolhida para sediar o encontro.

A programação reúne grandes nomes da área com o objetivo de discutir o cultivo da seringueira nos mais diversos países. Participam do evento delegações de países como o Malawi, China, Filipinas, Reino Unido, Colômbia, Guatemala, entre outros.

O workshop segue até esta terça-feira (19/11), com público restrito no Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais (antiga Apta – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios). É uma idealização do Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais do IAC junto com o IRRDB e com o apoio da Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural (Abrabor).

O Diretor Regional da CATI, Carlos Alberto De Luca, comentou da boa parceria mantida com o Município em diversas ações de apoio ao produtor rural e também falou da importância da seringueira. “O número de propriedades que cultivam a planta quase dobrou no último ano. Hoje, no Estado temos em torno de 7.150 produtores”, destacou.

O IRRDB (International Rubber Research and Development Board) é um grupo de trabalho internacional em pesquisa de seringueira, que abrange os principais países produtores do mundo. As instituições científicas filiadas ao IRRDB têm como principal objetivo a troca de experiências para a solução de questões relacionadas à cultura.

Há um ano o IAC (Instituto Agronômico) se filiou ao IRRDB, e em reunião realizada na Indonésia, ficou definido que Votuporanga sediaria o workshop. “Com a recém-inserção do Instituto Agronômico – IAC como membro do IRRDB em 2017, participamos, neste mesmo ano, da Conferência Internacional de Seringueira (International Rubber Conference – IRC) em Jacarta, Indonésia, em que, durante a reunião anual de diretoria do IRRDB com os países membros, propusemos a realização de um workshop no Brasil, o que foi deliberado positivamente”, explicou Erivaldo José Scaloppi Junior, do Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais.

Diversos assuntos e grupos temáticos do Brasil estão sendo discutidos e formados durante o workshop.