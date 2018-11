Votuporanguense e Ferroviária fazem final inédita

COPA PAULISTA –

O CAV passou pelo Atibaia, enquanto a Ferrinha eliminou o Red Bull Brasil.

(AFI) – A final da Copa Paulista foi definida neste domingo. O Votuporanguense carimbou a classificação ao fazer 3 a 0 diante do Atibaia na Arena Plínio Marin. Já a Ferroviária saiu atrás por 2 a 0, mas buscou o empate por 2 a 2 na Arena Fonte Nova, confirmando assim sua vaga na decisão.

Com gols de Ricardinho, Erick Salles e João Marcos, o Votuporanguense fez um jogo seguro e confirmou sua vaga na final, após empate por 1 a 1, na partida de ida. Esta será a primeira vez que o clube de Votuporanga jogará uma competição nacional em seus nove anos de história.

A Ferroviária, por sua vez, disputará o bicampeonato da Copa Paulista, já que é o atual campeão. Após ter vencido por 2 a 0 fora de casa, o time de Araraquara viu o Red Bull Brasil abrir 2 a 0, mas se aproveitou do jogador a mais para buscar o empate nos minutos finais. Eduardo e Léo Castro abriram o placar para a equipe de Jarinu, enquanto Fellipe Mateus e Léo Artur deixaram tudo igual.

FINAL!

Por ter a melhor campanha ao longo da competição, a Ferroviária fará o segundo jogo em casa, na Arena Fonte Luminosa. Sendo assim, o jogo de ida será no Plínio Marin.

A final inédita da Copa Paulista, além do título, definirá qual clube irá representar o interior do Estado no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa do Brasil. O campeão terá o direito de escola.