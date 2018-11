Brucker Fornos Crematórios e motoristas de ambulância são homenageados

Não apenas de polêmicas foi feita a última Sessão da Câmara. Os vereadores aprovaram por unanimidade votos de congratulação para a empresa Brucker Fornos Crematórios, que, recentemente, participou de importante evento realizado na Espanha, e para os motoristas de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, pelos bons serviços prestados.

De autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, o voto de congratulação para a empresa Brucker Fornos Crematórios se deve pelo destaque que a empresa tem ganhado a nível internacional. Recentemente, a empresa participou e foi homenageada pelos seus serviços prestados na Funergal – 10º Feira Internacional de Produtos e Serviços Funerários, que aconteceu na cidade espanhola Ourense. Neste evento, participam somente as maiores empresas do mundo, principalmente da Europa, o que consolida a feira como um grande ponto de encontro internacional do setor.

A Brucker Fornos Crematórios, através do empresário Rolando César Castilho Castrequini Nogueira, que nasceu da parceria com o jovem empreendedor paulistano, Marcelo Iran Grecchi, cuja família já possuía uma larga tradição no setor da metalurgia, é hoje uma empresa conceituada mundialmente, obtendo sempre posição de destaque em todos os eventos dos quais participa. “A Brucker é uma empresa genuinamente votuporanguense, instalada num dos distritos industriais de nossa cidade e foi a primeira essencialmente brasileira especializada na fabricação de fornos crematórios para humanos e pets, com alta tecnologia 100% nacional”, destacou Meidão.

Além de fabricar, a Brucker oferece também consultoria e assessoria na abertura e implantação de crematórios e na montagem dos fornos, o que a torna referência para todo o segmento funerário do país.

“Apesar da atuação marcante no país e agora também em diversos outros países, associando-se aos gigantes do setor, mesmo assim o empresário continua investindo em Votuporanga, capitaneando diversos empreendimentos nas mais diversas áreas que com a internacionalização da empresa, certamente serão geradas mais vagas de empregos em Votuporanga”, elogiou Meidão.

A homenagem aos motoristas de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde partiu do vereador Walter José dos Santos, o Wartão. Para o edil, a Câmara deve prestar homenagem a todas as personalidades que, no campo de suas atuações, colaboram para que Votuporanga possa proporcionar qualidade de vida, segurança e bem-estar à população.

“Nesse contexto, exalto o trabalho dos motoristas de ambulância do Município, visto que, são eles os responsáveis por transportar pacientes que fazem algum tipo de tratamento em diversas cidades da região, estando sempre dispostos e solidários com os mesmos, pois, na maioria das vezes são pessoas que necessitam de atenção especial”, disse o vereador.

Projetos

Ao todo, dez projetos foram apresentados e votados durante a 42ª Sessão Ordinária da Câmara. Foram aprovados os seguintes projetos:

Projeto de Lei Nº 227/2018

Assunto: DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA VANDERLEI PASSONI

Autoria: DR. ALI

Projeto de Lei Nº 220/2018

Assunto: DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE PRAÇA ABOLICIONISTA LUIZ GAMA

Autoria: ANTÔNIO CARLOS FRANCISCO

Projeto de Lei Nº 226/2018

Assunto: DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA JOSÉ BENEDITO DE SOUZA

Autoria: SILVIO CARVALHO

Projeto de Lei Nº 225/2018

Assunto: DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL JOSÉ MARCELINO DE CARVALHO

Autoria: WALTER JOSÉ DOS SANTOS (WARTÃO)

Projeto de Lei Nº 223/2018

Assunto: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DEFESAAGROPECUÁRIA, COM O OBJETIVO DE ESFORÇOS NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DIRETAMENTE LIGADAS AOS TRABALHOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.

Autoria: PODER EXECUTIVO

Projeto de Lei Nº 222/2018

Assunto: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA AGÊNCIA AMBIENTAL DE VOTUPORANGA DA CETESB.

Autoria: PODER EXECUTIVO

Projeto de Resolução Nº 1/2018

Assunto: ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 02, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2003

Autoria: MEIDÃO

Projeto de Lei Complementar Nº 31/2018

Assunto: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR Nº 325, DE 6 DE JANEIRO DE 2017, E ALTERAÇÕES, PARA CRIAR A ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO; CRIAR FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE CHEFE DE ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIXAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, E EXTINGUIR FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, ALTERANDO OS ANEXO I E ANEXO VIII.

Autoria: PODER EXECUTIVO

Projeto de Lei Nº 183/2018

Assunto: DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.

Autoria: PODER EXECUTIVO

Projeto de Lei Complementar Nº 30/2018

Assunto: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE ZONA DE RECUPERAÇÃO E OCUPAÇÃO CONTROLADA – ZONA 2 PARA ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS 2, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA.

Autoria: PODER EXECUTIVO