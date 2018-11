Conceito chinês apresenta tecnologia

… que elimina ponto cego da coluna.

A Hezhong New Energy é mais uma entre tantas novas marcas de carros elétricos que estão surgindo na China. Ao contrário do que acontecia há uns 10 anos, dessa vez a proposta de empresas como essa, sem um grande fabricante de renome por trás, deve ser levada mais a sério.

A companhia apareceu em Guangzhou com um novo conceito de crossover energizado, mas dessa vez com algo a mais. O conceito N03 é um interessante crossover de linhas futuristas, mas como se sabe, na China este tipo de proposta logo encontra sua forma final. Aliás, é essa a intenção da Hezhong.

Porém, o N03 surge com uma tecnologia que promete eliminar o ponto cego das colunas A, um problema enfrentado por vários fabricantes de veículos, especialmente em minivans ou carros com para-brisa muito avançado. No chinês, a Hezhong adicionou duas telas Amoled nas colunas A do veículo.

Estas funcionam de duas formas, sendo um display conjunto para enxergar atrás da coluna de sustentação do teto e também como retrovisor. No primeiro caso, hastes externas possuem câmeras inteligentes que detectam pessoas em movimento ou paradas.

Dessa forma, reproduz a imagem detectada do pedestre diretamente para a coluna correspondente, fazendo com que a mesma fica “transparente”. Essas telas digitais são moldadas para projetarem a imagem diretamente na visão do condutor. Fora isso, elas também fornecem visão das laterais do N03.

O mesmo se obtém do espelho interno, que chega a ter os dois lados do carro no display. A tecnologia foi patenteada pela Hezhong, que promete utiliza-la na versão final do N03. Este crossover, aliás, é o segundo da marca, tendo 4,20 m de comprimento, 1,80 m de largura, 1,55 m de altura e 2,70 m de entre-eixos.

O modelo menor é equipado com duas opções de baterias de lítio e autonomia de 400 ou 500 km.